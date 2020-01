V Bratislave napadli 19-ročnú ženu, polícia rieši aj ďalšie lúpežné prepadnutie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia vyšetruje okolnosti dvoch lúpežných prepadnutí v treťom bratislavskom okrese. Ako informuje na sociálnej sieti, k prvému prepadnutiu došlo v sobotu ráno pred vchodom do jedného z obytných domov na Sibírskej ulici.Poškodeného 21-ročného muža najprv neznámi páchatelia fyzicky napadli a následne mu ukradli ruksak s osobnými vecami. Muž utrpel pri prepadnutí drobné zranenia, ktoré si nevyžadovali lekárske ošetrenie.„Druhý prípad sa stal pod Modrým mostom v blízkosti záhradkárskej oblasti Žabí majer, kde neznámi páchatelia atakovali 19-ročnú ženu. Dievčinu fyzicky napadli a následne jej vzali kabelku s osobnými vecami. Poškodenú ženu s otrasom mozgu previezli do jednej z bratislavských nemocníc," priblížila polícia.Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III v týchto prípadoch začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže.„Policajti v súčasnosti po neznámych páchateľoch intenzívne pátrajú a vykonávajú všetky potrebné opatrenia a úkony s cieľom ich objasnenia. V tejto súvislosti vyzývame občanov k spolupráci. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu lúpežných prepadnutí, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení," vyzvala polícia.