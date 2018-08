V Bratislave odchytili šesťtisíceho netopiera, monitoring ich chráni

Člen Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku Peter Bačkor naťahuje sieť na odchyt netopierov. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Člen Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku Peter Bačkor naťahuje sieť na odchyt netopierov. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - V Mestských lesoch v Bratislave odchytili tento týždeň šesťtisíceho netopiera. Informovala o tom vo štvrtok organizácia Saola - ochrana prírody. Pravidelný odchyt netopierov slúži na monitorovanie rôznych druhov a sledovanie ich života. Výsledky odchytov sú základom pre ochranu netopierov.Na odchyt netopierov sa využíva sieť z veľmi jemných vlákien. Inštalujú sa do vchodových štôlní, jaskýň alebo k vodným plochám. Netopiere sa aj napriek ultrazvuku nestihnú vždy sieťam uhnúť a zamotajú sa v nich. Takýmto spôsobom môžu aj ochranári sledovať rôzne druhy týchto nočných živočíchov. Vďaka pravidelnému odchytu vedia, či sa netopierom v sledovaných lokalitách darí a či sa tu dokážu aj rozmnožovať. Samotný odchyt netopierom nepomôže, je však základom pre ochranárske opatrenia.„Všetky druhy netopierov sú zákonom chránené a ich odchyt je možný len na základe príslušných povolení. Cieľom odchytu je spoznať, aké druhy v skúmanej oblasti žijú a zároveň zistiť, či sa tu i rozmnožujú. Zbierame tiež údaje o ich kondícii, občas realizujeme i odber parazitov, trusu či slín. Vždy sa snažíme netopiere stresovať čo najmenej a vypúšťame ich hneď, ako to je možné. Len málokedy s netopierom manipulujeme dlhšie ako dve minúty,“ priblížil odchyt Michal Noga z mimovládnej organizácie Saola – ochrana prírody.O každom odchytenom netopierovi existuje záznam. Šesťtisíceho netopiera v poradí zachytili na brehu rybníka na Železnej Studienke pri Bratislave. „Odchyt netopierov nie je súťaž, ani honba za rekordmi. Omnoho viac sa tešíme, ak na lokalite nájdeme viacero druhov, radosť máme tiež z odchytu mláďat, pretože vieme, že sa v skúmanej oblasti rozmnožujú,“ doplnil Noga.Ochranári z organizácie Saola na základe výsledkov odchytov spolupracujú pri ochrane rôznych druhov netopierov aj so Štátnou ochranou prírody, Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, jaskyniarmi či užívateľmi banských diel. Ochranu našich druhov tento rok podporila Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU), Vyšehradský fond a v týchto dňoch sa rozbieha ďalší medzinárodný projekt.„Mestské lesy v Bratislave a Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci s Oddelením pre životné prostredie Magistrátu Viedne začínajú v rámci programu Interreg realizovať trojročný slovensko-rakúsky projekt zameraný na zvýšenie biodiverzity v mestských lesoch Bratislavy i Viedne. Výskum a ochrana sa bude týkať lúk, hmyzu, vtáctva, ale i netopierov. Jednou z prvých akcií bude i ukážka odchytu netopierov pre verejnosť,“ uzatvára Monika Chrenková z Daphne.