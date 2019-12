V Bratislave odhalili pamätnú tabuľu bieloruskému básnikovi J.Kupalovi

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. Foto: TASR, Pavel Neubauer Foto: TASR, Pavel Neubauer

Bratislava 11. decembra (TASR) - Pamätnú tabuľu bieloruskému básnikovi Jankovi Kupalovi odhalili v stredu v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v SR Igor Alexandrovič Leščeňa spolu s riaditeľkou Štátneho literárneho múzea Janku Kupalu v Minsku Alenou Ljaškovičovou. Podľa jej slov Kupala znamená pre Bielorusov to isté, čo Ľudovít Štúr pre Slovákov.Janka Kupala (1882 - 1942) je národným buditeľom, klasikom národnej literatúry, zakladateľom moderného bieloruského jazyka a modernej súčasnej bieloruskej literatúry, priblížila pre TASR Ljaškovičová.povedala. V hoteli, v ktorom spali, je tabuľa umiestnená.ozrejmila.vyzdvihla. Na projekte umiestnenia pamätných tabúľ na ďalších miestach sa bude podľa jej slov ďalej pracovať.Veľvyslanec Leščeňa zdôraznil, že ide oKonštatoval, že sú tu napríklad pamätníky sovietskym vojakom,Podobne ako riaditeľka múzea aj slovenský básnik, publicista a prekladateľ Jaroslav Rezník st. upriamil pozornosť aj na knihu Ktože to tam ide? Janka Kupalu, ktorú do tlače v roku 2017 pripravilo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, texty prebásnili Marián Servátka, Sergej Makara a Rezník st., ktorý je aj zostavovateľom zbierky.