V Bratislave otvorili 54. ročník letnej školy pre cudzincov

Zo slávnostného otvorenia 54. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS) 6. augusta 2018 v aule Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - V aule Univerzity Komenského v Bratislave v pondelok slávnostne otvorili 54. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Jej organizačný tím pripravil pre 156 cudzincov z 33 krajín sveta bohatý vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program realizovaný formou prednášok, seminárov a prezentácií na akademickej pôde, počas exkurzií v hlavnom meste i po regiónoch Slovenska.Ako uviedla v príhovore riaditeľka SAS Jana Pekarovičová, ústrednou témou tohto ročníka je reflexia historických medzníkov 20. storočia v jazyku, literatúre, kultúre a spoločnosti s prihliadnutím na osmičkové roky:Aj tento rok majú o trojtýždňový program slovakistických štúdií najväčší záujem študenti lektorátov slovenského jazyka a kultúry, ktorí pôsobia na univerzitách v zahraničí. Medzi frekventantmi letnej školy sú aj vysokoškolskí učitelia, lektori cudzích jazykov, prekladatelia a tlmočníci či manažéri. Niektorých účastníkov tam privádzajú osobné či rodinné dôvody a slovenské korene.Najviac frekventantov je vo veku od 20 do 30 rokov.povedala pre TASR Pekarovičová.Ako ďalej ozrejmila, v úvode letnej školy boli sasisti z Francúzska, Ruska, Rakúska, Nemecka, Luxemburska, Maďarska, Poľska, Švédska, Litvy, ale aj z Japonska, Číny, Egypta, Veľkej Británie, Turecka a po prvý raz i z Ekvádora zaradení do študijných skupín podľa úrovne jazykovej kompetencie, kde absolvujú intenzívnu výučbu, jazykové semináre a cvičenia. Popoludní najmä tých pokročilých čakajú prednášky a rôzne prezentácie.konštatovala riaditeľka SAS.Cudzinci tu absolvujú od 80 do 120 hodín priamej výučby a budú sa zoznamovať aj so slovenským umením, filmom, divadlom, ľudovým tancom a piesňou. Súčasťou programu sú tiež tvorivé dielne, kde si študenti môžu rozvíjať svoje komunikačné a umelecké schopnosti.uzavrela Pekarovičová.Slávnostné otvorenie 54. ročníka SAS vyvrcholilo koncertom, na ktorom sa predstavilo sláčikové kvarteto Mucha Quartet v programe Musica Ceco-Slovacca.