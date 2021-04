V Bratislave otvorili novú výstavu, ktorá je dostupná aj počas pandémie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - V čase keď veľká väčšina galérií a umenia na Slovensku zostáva pre pandemickú situáciu nedostupná, saVýstava mladého slovenského fotografa Antona Karpitu sprostredkúva umenie zo života mobilných odberových miest (tzv. MOM-iek). Približuje tváre a príbehy ľudí, ktorí kvôli covid-19 stratili prácu a využili svoje schopnosti, aby ju opäť našli na jednom z 18 odberových miestach prevádzkovaných pod značkou rychlotest-covid.sk. Expozícia je pre všetkých dostupná 24 hodín denne a 7 dní v týždni, keďže fotografie sú umiestnené na miestach viditeľných z exteriéru odberového miesta. "Veríme, že ľuďom spríjemníme samotné testovanie, alebo čakanie na výsledok a zároveň poukážeme na zaujímavé ľudské príbehy" hovorí Lucia Randová z projektu Rýchlotest COVID, ktorý ponúka PCR a AG testovanie V rámci výstavy spoznáte kolegov Paliho a Simu, ktorých nielenže spojila láska k medicíne, ale spoločne tvoria aj jeden z najlepších odberových tímov. Dozviete sa napríklad aj to, že do doby vypuknutia pandémie dosahoval Jaroslav úspechy v športe, Andrej servíroval vynikajúce koktaily v tých najlepších bratislavských podnikoch, Milan cestoval po celom svete a písal o tom blogy a Michala živila hudba a koncertoval na mnohých podujatiach.Je to len zlomok mien z takmer 200 členov tímu Rýchlotest COVID . Každý so zaujímavým príbehom, koníčkami, ako aj predošlými pracovnými skúsenosťami, ktoré dnes vymenili za každodenné stretnutia na MOMkách. Svojim pozitívnym a ľudským prístupom ku klientom počas testovania sa snažia vniesť potrebnú dávku optimizmu v náročných podmienkach súčasnej doby.Informačný servis