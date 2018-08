V Bratislave otvorili výstavu Invázia August 68

Z otvorenia exteriérovej výstavy Invázia August 68, na ktorej si návštevníci môžu pozrieť fotografie z Prahy a Bratislavy od autorov Josefa Koudelku a Ladislava Bielika, 21. augusta 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Vpád okupantov v auguste 1968 a občiansky odpor pripomína výstava fotografií z Prahy a Bratislavy Invázia August 68, ktorú slávnostne otvorili na bratislavskom Hodžovom námestí. Fotografie sú dielom Josefa Koudelku a Ladislava Bielika. Výstavu pripravila nezisková organizácia Camera Obskura a potrvá do 30. septembra.povedal v príhovore predseda NR SR Andrej Danko (SNS).Bol by rád, keby sa rok 1968 vnímal najmä ako pozitívne hnutie dvoch národov, ktoré chceli úprimne obrodiť svoju vlasť.zdôraznil.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) poznamenal, že tragické augustové udalosti sa dotkli každej rodiny a zostanú zapísané ako memento, aby sa nikdy nič podobné nezopakovalo.konštatoval.Podľa jeho slov sa idea budovania socializmu s ľudskou tvárou stretla zoči-voči so zradou a pragmatickým cynizmom rešpektujúcim stanovené mocenské siločiary.myslí si.Premiér je presvedčený, že by nám nemalo ísť o jatrenie historickým tráum, ale o budovanie takých medzinárodných vzťahov, ktoré sú založené na vzájomnom rešpekte a pragmatickom základe.dodal.Na výstavu sa prišiel pozrieť aj publicista a novinár Stanislav Vančo, zachytený na najznámejšej Bielikovej fotografii, na ktorej Emil Gallo stojí s odhalenou hruďou pred okupačným tankom. Vančo je jedným z prizerajúcich sa.povedal pre TASR.O samotnej fotografii, ktorá vznikla na Šafárikovom námestí, Vančo poznamenal, že na to miesto prichádzal vo chvíli, kedy už Emil Gallo pred tankom stál. Či Gallo niečo vojakom hovoril, si nepamätá.povedal.