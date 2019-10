V Bratislave otvorili výstavu M. R. Štefánik, Generál - Osloboditeľ

Snímka z vernisáže výstavy Milan Rastislav Štefánik: Generál - osloboditeľ v Historickom múzeu Slovenského národného múzea v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu 29. októbra 2019. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 29. októbra (TASR) - Najvýznamnejšia postava novodobých slovenských dejín, všestranná osobnosť, uznávaný vedec, veľmi úspešný vojak a diplomat Milan Rastislav Štefánik rozhodujúcou mierou prispel k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a výrazne ovplyvnil celoeurópske dejiny pred a počas prvej svetovej vojny. Jeho osobnosť v celej šírke životných osudov od narodenia až po tragickú smrť predstavuje výstava Milan Rastislav Štefánik, Generál - Osloboditeľ, ktorú v utorok otvorili na Bratislavskom hrade.Návštevníci výstavy, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, spoznajú Štefánika ako študenta, astronóma, vojaka a diplomata, štátnika, ale aj zberateľa.znie Štefánikov citát, ktorý výstavu v Rytierskej sieni rozdelenú do troch celkov sprevádza. Vstupná časť nazvaná Život po živote mapuje osudy Štefánikovho odkazu od všeobecnej úcty v medzivojnovom období, cez deformácie jeho osobnosti ľudákmi až po zrejmú snahu komunistického režimu vymazať ho z dejín. Spoluautor výstavy Radoslav Ragač upozornil na kroniku Košarísk, ktorú si môže verejnosť pozrieť po prvý raz. "uviedol pre TASR Ragač.Súčasťou výstavy je aj film, ktorý sa venuje výrokom Štefánika.doplnil spoluautor výstavy Miloslav Čaplovič. Štefánikov vojenský život sa začal v roku 1915, keď nastúpil najprv do 102. pešieho pluku v Chartres.poznamenal Čaplovič s tým, že Štefánik sa vo Francúzsku presadil ako vojnový letec, zaviedol vojenskú meteorológiu, pozorovacie lety, v čom bol priekopníkom:Na vojenský život Štefánika poukazujú mnohé zbierkové predmety, sú medzi nimi jeho vyznamenania, rovnošaty, vojenské čiapky, archívne dokumenty, fotografie i vojenský pas.Výstava ponúka množstvo zaujímavých výtvarných diel, objekty zo Štefánikovej pozostalosti, predmety, ktoré dokumentujú jeho zberateľskú vášeň a umelecké sklony. Nechýbajú artefakty zo Štefánikovej smrti - kópia posmrtnej masky a rúk. Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis pre TASR prezradil, že pri hľadaní predmetov na výstavu jej autori našli aj vrecúška, ktoré Štefánik používal na cestách, odkladal si do nich mince:Výnimočný, pritom však krátky život M. R. Štefánika sa odohrával takmer na všetkých kontinentoch. Bol to život vyplnený štúdiom a publicistickou, vedeckou, politickou, vojenskou i spoločenskou činnosťou. Jednou z jeho vášní bola astronómia, čo bola aj motivácia k mnohým zahraničným expedíciám. Z ciest si priniesol mnohé cenné suveníry. Jedným z takýchto predmetov sú Gauguinove drevoryty, prvýkrát prezentované na Slovensku. Eugéne Henri Paul Gauguin pôsobil na Tahiti, kde bol v roku 1910 počas astronomickej expedície aj Štefánik. Pri domorodom obydlí objavil 11 Gauguinových drevorytov a drevorezov, ktoré priniesol do svojho parížskeho bytu. "dodal Ragač.Tretiu časť výstavy tvorí priestor s interaktívnym stolom, ktorý poteší nielen mladých návštevníkov výstavy.uzavrel Peter Barta, riaditeľ SNM - Historického múzea.Výstava potrvá od 30. októbra do 29. marca 2020. Následne bude putovať do Národného múzea v Prahe.