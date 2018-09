V Bratislave pokračuje revitalizácia Kamenného námestia

Na archívnej snímke pohľad na Kamenné námestie v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 20. septembra (TASR) – Hlavné mesto pokračuje v revitalizácii zanedbaného Kamenného námestia v centre Bratislavy. Po odstránení nelegálnych stánkov s rýchlym občerstvením sa samospráva pustila do prác zameraných na odstránenie asfaltu, demontáž starých lavičiek a betónových nádob pre rastliny. S prácami začalo mesto vo štvrtok a trvať by mali približne mesiac. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.Prvým a dôležitým krokom obnovy námestia bolo odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie.spresnila Onufer.V ďalšej fáze budú osadené samozavlažovacie kvetináče, nové lavičky s individuálnym sedením, trávnaté povrchy, zeleň a pribudne aj nové osvetlenie. Tieto revitalizačné práce plánuje mesto zrealizovať do konca tohtoročnej jesene. V budúcom roku na to nadviaže druhá etapa obnovy, v rámci ktorej sa počíta s novým povrchom námestia a vyriešením priestoru súčasného parkoviska. Revitalizačné práce, ktoré realizuje bratislavská samospráva od polovice augusta, vzišli z návrhov projektu Živé námestie, na ktorom participuje Aliancia Stará tržnica.