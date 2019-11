V Bratislave pokrstili nové Námestie Nežnej revolúcie

Na snímke je tabuľa Námestia Nežnej revolúcie, ktoré oficiálne otvorili pred Starou tržnicou v Bratislave v sobotu 16. novembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) – Námestie Nežnej revolúcie slávnostne pokrstil v sobotu primátor hlavného mesta Matúš Vallo spolu s revolucionármi Novembra '89. Pokrstenie je pre Valla spomienkou na odvahu bratislavských študentov, ktorí v podvečer 16. novembra 1989 pochodovali mestom. V súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie tak pomenovali časť Námestia SNP, konkrétne priestor pred Starou tržnicou v centre mesta.povedal primátor. Myslí si, že miesto pred Starou tržnicou patrí hlavne mladým ľuďom a život znamená pre neho naplnenie slobody, za ktorú sa štrngalo kľúčmi.Revolucionár a poslanec parlamentu Ján Budaj (OĽaNO) ľuďom na námestí pripomenul, aby ostali živou verejnosťou, aby ustrážili to, aby ani odporcovia odkazu SNP, ani odporcovia demokracie nikdy neprevážili na Slovensku.S iniciatívou premenovať časť Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie prišiel ešte v lete Vallo. Argumentoval tým, že Nežná revolúcia, rovnako ako SNP, symbolizujú odpor verejnosti voči totalite a prejavenie vôle občanov po slobode.Pomenovanie priestoru pred Starou tržnicou na Námestie Nežnej revolúcie považuje primátor za najlepší kompromis spomedzi viacerých návrhov. Mesto totiž nové námestia nebuduje a premenovanie celého Námestia SNP či Námestia slobody podľa neho neprichádzalo z viacerých dôvodov do úvahy.zdôvodnilo mesto s tým, že zmena adries sa bude týkať len malého počtu ľudí.Návrh kritizovali mnohí. Proti iniciatíve sa postavil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorý vnímal premenovanie ako samoúčelné. Ďalší kritizovali, že priestor pred Starou tržnicou je podľa nich nedôstojné miesto hodné štvrtej cenovej skupiny, dehonestované stánkami a popíjajúcimi ľuďmi. Iní práve v taktopriestore vidia najlepší výsledok Nežnej revolúcie. Mesto dostalo k svojmu návrhu 89 pripomienok, väčšina sa týkala žiadosti, aby našlo iné miesto, ktorému by nieslo názov Námestie Nežnej revolúcie. Mesto pripomienky neakceptovalo.