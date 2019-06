V Bratislave prebiehajú skúšobné jazdy električiek s tromi vozňami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 17. júna (TASR) - V bratislavskej MHD jazdí od 13. mája na linke 7 súprava električiek s troma vozňami - takzvaná trojička. Jej skúšobná prevádzka bola podľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) doteraz úspešná. Premávať bude ešte do piatka 21. júna, do začiatku výluky v Karlovej Vsi z dôvodu modernizácie električkovej Dúbravsko–karloveskej električkovej radiály. Informuje o tom DPB na svojom webe.Prvé skúšobné jazdy prebehli v areáli vozovne Krasňany a po nich sa uskutočnila technicko-bezpečnostná skúška, v ktorej súprava vyhovela. Trojička tak mohla vyjsť do ulíc Bratislavy. Jej prvá jazda sa konala v nočných hodinách. Testy boli zamerané na preverenie funkčnosti ovládacích prvkov v premávke, prejazdu vozidla po výhybkách či na preverenie dĺžky nástupíšť a zastávok.priblížil DPB.Skúšobná prevádzka podľa podniku overila, že prevádzka dlhších električiek je v Bratislave možná.podotkol DPB. Ako tvrdí, dlhodobejšie nasadenie trojičiek si tiež vyžiada úpravu tarifného a informačného systému i doplnenie kamerového systému do vozidiel.Rozhodnutie o prevádzke dlhších električkových vlakov je závislé od vedenia liniek po skončení nadchádzajúcich výluk a od požadovanej prepravnej kapacity. DPB tvrdí, že v prípade požiadaviek na vyššiu kapacitu bude najskôr potrebné urobiť niektoré úpravy na tratiach a vozidlách.skonštatoval podnik.