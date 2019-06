V Bratislave presunú zastávku Molecova bližšie k priechodu pre chodcov

Ilustarčná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 27. júna (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) posúva zastávku Molecova pre električkovú linku X6 bližšie k priechodu pre chodcov. Zabezpečí tak ľahší prestup a kratšiu vzdialenosť pre cestujúcich medzi zastávkou električkovej linky X6 a autobusovej linky X5.poznamenáva hovorkyňa DPB Adriana Volfová. Vodiči linky X6 zároveň pristavia električku na nástupište v predstihu pred odchodom, čím umožnia nástup cestujúcim aj v čase do odchodu podľa cestovného poriadku.Zastávka Molecova sa stala prestupným uzlom v súvislosti s rekonštrukciou Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, ktorá sa začala v sobotu 22. júna. V prvej fáze rekonštrukcie do konca septembra je výluka električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke. Riešená je okrem posilnenia liniek 29, 83 a 84 aj autobusovou linkou X5. Tá v plnej miere zabezpečuje dopravu cestujúcich zo zastávky Molecova – dočasnej konečnej zastávky električiek, ďalej do Karlovej Vsi a Dúbravky. Od Molecovej po Námestie SNP v centre mesta premáva linka X6.