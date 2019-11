V Bratislave pribudne Pamätník demokratickej revolúcie 1989

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. novembra (TASR) – Na bratislavskom Námestí Slobody, oproti budove Úradu vlády SR, by mal v budúcom roku pribudnúť Pamätník demokratickej revolúcie 1989. Má byť pripomienkou obetí éry totality a stopy zaliate v betóne majú pripomínať tých, ktorí sa zaslúžili o to, aby si ľudia mohli po štyroch desiatkach rokov totalitného režimu zobrať veci verejné do vlastných rúk. Víťazný návrh predstavili v pondelok priamo na námestí.uviedol na tlačovej konferencii jeden z tribúnov Nežnej revolúcie a člen iniciatívy zasadzujúcej sa o pamätník Ján Budaj.Víťazný návrh, ktorý v rámci verejnej anonymnej architektonickej súťaže vybrala porota, sa nemá vyvyšovať v prostredí, ale prináša horizontálnu formu pripomínajúcu pódium s odtlačkami stôp.poznamenal Budaj s tým, že práve Námestie Slobody, vtedajšie Gottwaldovo námestie, je spojené s prvou veľkou demonštráciou študentov, kde sa predstavilo hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN). Ľudia by sa tak mohli ľahšie identifikovať s tými, ktorí tu stáli pred tromi desiatkami rokov.Silným symbolom má byť aj fakt, že pamätník by mal byť umiestnený oproti budove Úradu vlády SR.poznamenal Eugen Gindl, prvý šéfredaktor denníka Verejnosť a člen iniciatívy.Primátor Bratislavy Matúš Vallo pri tejto príležitosti zdôraznil, že dôležitú udalosť v našich dejinách tak bude pripomínať nielen nedávno otvorené Námestie Nežnej revolúcie, ale čoskoro aj spomínaný pamätník.povedal Vallo.V budúcom roku by malo hlavné mesto vypísať verejné obstarávanie a mala by sa začať riešiť aj finančná stránka. Časť peňazí plánuje mesto vyčleniť zo svojho rozpočtu, magistrát chce osloviť aj Bratislavský samosprávny kraj. Na financovaní by sa mohli podieľať aj občania.Idey o tom, že by sa na Námestie Slobody umiestnil pamätník a bol by súčasťou budúcej revitalizácie priestoru, vznikli už v roku 2011. Zámer umiestniť takýto pamätník schválili svojim uznesením aj bratislavskí mestskí poslanci v roku 2014.