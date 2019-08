V Bratislave sa koná medzinárodná odborná konferencia o kombinatorike

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. augusta (TASR) – Hlavné mesto Bratislava je v týchto dňoch dejiskom medzinárodnej konferencie Eurocomb 2019 o kombinatorike ako významnej disciplíne pre súčasnosť i pre budúcnosť. Jej desiaty ročník sa tento týždeň koná na pôde Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a organizuje ho Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK.uviedol pre TASR Róbert Jajcay, prodekan FMFI UK. Zastúpenie má okrem Európy napríklad Nový Zéland, Austrália, Čína, Kórea, Južná Amerika či USA.Cieľom konferencií je vytvoriť vedcom, odborníkom a kombinatorikom priestor, aby sa mohli stretnúť a vymieňať si informácie o najnovších dosiahnutých výsledkoch, ale tiež, aby sa nadviazali ďalšie spolupráce a začali nové projekty, do ktorých sa môžu zapájať nielen samotní vedci, ale aj doktorandi. V neposlednom rade je to v tomto prípade aj predstavenie Slovenska a Bratislavy a zviditeľnenie slovenskej komunity vo svete ešte o čosi viac.Kombinatorika je veda o vzťahoch medzi konečným množstvom predmetov, o tom, ako ich usporiadať, aké vzťahy vytvoriť tak, aby výsledná štruktúra po pospájaní týchto objektov mala požadované vlastnosti.poznamenal Jajcay. Jej využitie je napríklad pri navrhovaní počítačových a iných sietí, kde je cieľom napríklad to, aby pri prerušení jedného kábla nevypadla celá sieť. Kombinatorika sa využíva aj v informatike, v teórii grafov, pri kódovaní, v rámci dátovej bezpečnosti, pri práci so značným množstvom dát či pri teórii hier, využívajú ju aj viaceré aplikácie.Kombinatorika ako vedná disciplína existuje od 40. a 50. rokov, spolupracuje so všetkými oblasťami matematiky a prepája jej oblasti s konkrétnym typom otázok.doplnil Jajcay.Konferencia Eurocomb bola spočiatku plánovaná ako priestor a možnosť pre európskych kombinatorikov, postupne si vytvorila svetové zastrešenie. Konferencia o kombinatorike, teórii grafov a aplikáciách sa konala v minulosti napríklad v Barcelone, Prahe, Seville, Bordeaux, Budapešti, Pise či vo Viedni.