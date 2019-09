V Bratislave sa pochodovalo za zákaz kožušinového chovu na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. septembra (TASR) – V Bratislave sa dnes pochodovalo za zákaz kožušinového chovu na Slovensku. Niekoľko stoviek ľudí na ňom dalo poslancom Národnej rady SR ešte o čosi "hlasnejšie" najavo, aby na najbližšej schôdzi parlamentu zahlasovali v prvom čítaní za návrh predloženého zákona.uviedla pre TASR Alexandra Demetrianová, koordinátorka kampane Ide o chlp z Občianskeho združenia (OZ) Humánny pokrok.Pochyby o tom, že by sa to nemalo stihnúť, údajne nemajú.poznamenala Demetrianová.O zákaze chovu kožušinových zvierat by mal rokovať parlament na najbližšej schôdzi. Návrh predložila poslankyňa koaličnej SNS Eva Antošová.Zakázať chce chov zajaca poľného, líšky hrdzavej, nutrie, činčily, norky a fretky. Na kožušinu by sa podľa novely nesmeli chovať ani králici, zákaz sa však nebude týkať takzvaných drobnochovateľov. V novele navrhuje Antošová aj trojročné prechodné obdobie pre existujúce chovy zvierat pre kožušiny.Zákazu kožušinového chovu sa nebráni ani Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, podporuje ho tiež minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).Podľa údajov Humánneho pokroku kožušinový priemysel spotrebuje ročne 100 miliónov zvierat. Ich kožušiny sa používajú na výrobu kabátov, no najmä doplnkov, napríklad golierov a rukávov, lemovania na topánky alebo brmbolcov na tašky a čapice.Aby sa ich kožušina zachovala v čo najlepšej kvalite, zvieratá sa zabíjajú plynom, elektrickým prúdom alebo zlomením väzov. Na výrobu jedného kožucha je napríklad potrebná kožušina z viac ako 60 noriek.Vo svete pribúda krajín, kde je kožušinový chov zakázaný. Spomedzi krajín EÚ zákaz prijala Veľká Británia, Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Macedónsko, Nórsko aj Česká republika. Kožušiny prestali používať mnohé popredné módne značky.