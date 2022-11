V Bratislave sa pred ruskou ambasádou uskutočnilo zhromaždenie „Noc s Ukrajinou“ (video+foto)

aktualizované 25. novembra 11:41



Ukrajinci mrznú a ďalej umierajú

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Príbehy z frontu

25.11.2022 (Webnoviny.sk) -Aktivisti z Iniciatíva Mier Ukrajine strávili noc pred ruským veľvyslanectvom v Bratislave. Tým, že strávili chladnú novembrovú noc vonku, chceli vyjadriť solidaritu s Ukrajincami.Ako povedal Marián Kulich z iniciatívy Mier Ukrajine na tlačovom brífingu Noc s Ukrajinou, kým Putin spí, Ukrajinci mrznú a ďalej umierajú.Dodal, že chceli prežiť pocit, ktorý každú noc prežívajú Ukrajinci po tom, ako prišli v dôsledku ruských útokov o infraštruktúru. Stratili tak to, čo my pokladáme za samozrejmé.Zároveň by boli radi, keby si aj ostatní ľudia uvedomili, čomu musia Ukrajinci čeliť, či už je to chlad, alebo nedostatok vody.Podľa Kulicha je to pre aktivistov jednoduchšie, keďže sa môžu vrátiť do bytov či kancelárií, kde sa zohrejú, no Ukrajinci takýto luxus nemajú. Akciou chceli dosiahnuť, aby Slováci mysleli na Ukrajincov a pomohli im. Vyjadril sa, že Ukrajinci potrebujú aj veľkú pomoc od politických predstaviteľov ale možno pomôcť aj v menšom meradle.Kulich dodal, že večer venovali čítaniu. Išlo o príbehy z frontu, keďže, ako uviedol, v poslednom čase vyšlo viacero kníh. Zúčastnilo sa ňom viacero známych osobností, či už s príhovorom, alebo čítali. Mnohí si priniesli vlastné knihy. Kulich to označil za silný zážitok. Dodal, že tam s nimi viacerí aj ostali. Rovnako sa zúčastnili aj odídenci z Ukrajiny.Ďalší z účastníkov povedal, že noc bola daždivá a nebolo to príjemné, no môže sa vrátiť domov, kde má pitnú vodu, teplo či elektrickú energiu. Pripustil, že im bolo chladno, no dodal, že to bolo to najmenej, čo mohli urobiť, aby upozornili na ruské bombardovanie, ktoré má za následok, že mnohí ľudia na Ukrajine ostávajú bez dodávok tepla, energií či pitnej vody.