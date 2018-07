V Bratislave sa predviedli veterány zo začiatku 20. storočia

Veterán v Bratislave, ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) – V centre Bratislavy sa v sobotu uskutočnil zraz najstarších a najvzácnejších veteránov. Medzi účastníkmi zrazu boli také rarity, ako napríklad Ford z roku 1918 s drevenými kolesami, Škoda 422, Škoda 860, Tatra 57, BMW 327, Triumph, Bentley S2, Rolls Royce Silver Cloud, Packard Eight Sedan, Kissel z roku 1930 či Chevrolet z roku 1933. Vozidlá boli sprevádzané historicky raritnou Tatrou z roku 1926, ktorá je jedinečná na svete, pretože bola špeciálne upravená na rozvoz chleba a pekárenských výrobkov, a vojenskou nákladnou Tatrou z roku 1951. TASR o tom informovala organizátorka akcie Alexandra Krížová.uviedla pre TASR Krížová.Okrem samotných áut sa na zraze, ktorý sa konal medzi Hurbanovým a Župným námestím, zúčastnili aj historické sajdky, a to jedna s originálnym guľometom Dekťarjev.Ako vodiči historických veteránov, tak aj spolujazdci sa priblížili dobe, z ktorej vozidlá pochádzali a boli odetí v štýle 20. a 30. rokov alebo v historických uniformách prvorepublikových četníkov a policajtov. Do Bratislavy prišlo v sobotu viac ako 20 vozidiel, dve historické sajdky a takmer 100 účastníkov a išlo o jeden z najväčších zrazov veteránov v centre mesta, ktorý zároveň zaujal okoloidúcich či turistov.