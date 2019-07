V Bratislave sa stretne elitná šachová mládež

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Program ME mládeže:



Štvrtok 1. augusta: príchod účastníkov



Piatok 2. augusta: 09:30 technická porada, 14:00 otvárací ceremoniál, 15.00 - 1. kolo



Sobota 3. augusta: 15:00 - 2. kolo



Nedeľa 4. augusta: 15:00 - 3. kolo



Pondelok 5. augusta: 15:00 - 4. kolo



Utorok 6. augusta: 15:00 - 5. kolo



Streda 7. augusta: 15:00 - 6. kolo



Štvrtok 8. augusta: 15:00 - 7. kolo



Piatok 9. augusta: 15:00 - 8. kolo



Sobota 10. augusta: 10:00 - 9. kolo, 17.00 záverečný ceremoniál



Nedeľa 11. augusta: odchod účastníkov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júla (TASR) - V priestoroch bratislavského výstaviska Incheba Expo odštartujú v piatok 2. augusta majstrovstvá Európy mládeže v šachu, ktoré potrvajú do soboty 10. augusta. V metropole Slovenska by sa malo zísť približne 1300 talentovaných šachistov zo 49 krajín, pričom celkový počet návštevníkov vrátane sprievodu a trénerov môže presiahnuť dva a pol tisícovú hranicu.Prvé kolo je na programe 2. augusta o 15:00, vyvrcholenie turnaja bude 10. augusta od 9:00.informovali v tlačovej správe organizátori ME mládeže.Súťažiť sa bude v šiestich vekových kategóriách (do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov) medzi chlapcami a dievčatami. Slovensko bude mať želiezko v ohni v osobe novopečeného veľmajstra Jerguša Pecháča, s elo 2469 desiateho najvyššie nasadeného hráča v kategórii U18.O popredné priečky by v kategórii U16 mohol zabojovať Samir Sahidi (elo 2369), či Sebastián Lukáš Kostolanský, ktorý je v kategórii U14 nasadená jednotka s elo 2406. U dievčat by na základe predbežnej štartovej listiny mohli figurovať vysoko Simona Bochničková v U12 a Viktória Nadzamová v U14.