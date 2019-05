V Bratislave sa začína 15. ročník festivalu Nová dráma/New Drama

Na snímke herečka a čestná riaditeľka festivalu Zuzana Kronerová počas tlačovej konferencie k jubilejnému 15. ročníku divadelného festivalu Nová dráma/New Drama v znamení environmentalistiky a ekológie. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. mája (TASR) - V Bratislave sa v sobotu začína jubilejný 15. ročník celoslovenského divadelného festivalu Nová Dráma/New Drama. Festival, ktorého leitmotívom je vzťah divadla a drámy k ekológii a environmentalistike, potrvá v bratislavských divadlách do 9. mája.O festivalové ceny zabojuje desať inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. V hlavnom programe figurujú Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce s inscenáciou Americký cisár, predstavenie Petry Fornayovej a kol. Koniec Koniec, bratislavské Divadlo NUDE s titulom Ľúbim ťa a dávaj si pozor, Prešovské národné divadlo s inscenáciou Moral insanity, Divadlo Astorka Korzo '90 s titulom Náš človek, Činohra Slovenského národného divadla s Projektom 1918, nitrianske Teatro Tatro s inscenáciou Stalker, Mestské divadlo Žilina s dielom Vedľajšie účinky, bratislavské GUnaGU s hrou Vodka a chróm (sestričky, pacienti, doktori a disidenti) a Štátne divadlo Košice s inscenáciou Znovuzjednotenie Kóreí. Do nesúťažného programu Nádejná budúcnosť sa dostala inscenácia bratislavského Štúdia 12 Soren Kierkegaard.Sekciu Focus organizátori tento rok zamerali na grécke divadlo a drámu, predstaví sa ODC Ensemble s interaktívnou performanciou Revolt Athens v réžii Elli Papakonstantinu. Theory Event na tému Grécke divadlo v rokoch krízy (2009 - 2019) povedie grécky teatrológ Savas Patsalidis.Patrónkou jubilejného ročníka je mladá rumunská režisérka, dramatička a performerka Gianina Carbunariu, ktorá povedie masterclass. Na festivale uvedú do života jej nový zborník hier, ktorý vydáva Divadelný ústav.povedala pre TASR riaditeľka Divadelného ústavu a festivalu Nová dráma Vladislava Fekete.poznamenala Lenka Čepková, členka poroty súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku. Ako ďalej ozrejmila, v rámci novinky Green Drama uvedú nové dramatické texty slovenských autorov, ktoré aktuálne vznikajú a zameriavajú sa na ekologické a environmentálne otázky.Predstavenia sa odohrávajú v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, SND, Štúdiu 12, na Malej scéne STU a v Divadle Astorka Korzo '90. Taktiež sa konajú v A4 - priestore súčasnej kultúry, v Búdke 22, V Divadle GUnaGU a Na seči č. 1. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.novadrama.sk.