V Bratislave sa začína jubilejný 20. ročník festivalu Jeden svet

Ilustračná snímka.

Bratislava 9. októbra (TASR) - Dve desaťročia prináša slovenskému divákovi to najlepšie z dokumentárnych filmov Jeden svet, organizovaný neziskovou organizáciou Človek v ohrození. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý sa komplexne zaoberá ľudskoprávnymi a globálnymi témami, otvorí v stredu v bratislavskom Kine Lumiére film Zuzany Piussi Ukradnutý štát.povedala pre TASR Eva Križková, koordinátorka festivalu, ktorý premietne aj slovenské novinky Stratený domov Juraja Mravca, Hluché dni Pavla Pekarčíka, Skutok sa stal Barbory Berezňákovej či snímku Petra Kerekesa BATAstories.Festival s podtituloma štyrmi podtémami - klimatické zmeny, medziľudské vzťahy, technologický pokrok, spoločenská situácia a politické režimy, ponúkne viac ako 40 filmov, ktoré menia pohľad na svet, množstvo diskusií s domácimi i zahraničnými hosťami. Minulý rok bol hlavným hosťom Jedného sveta Timothy Snyder.hovorí umelecká riaditeľka festivalu Diana Fabianová.Z amerického Oregonu zavíta do Bratislavy cestovateľka a dokumentaristka Skye Borgman. Predstaví film Pod lampou tma, ktorý odkrýva šokujúcu pravdu o utajovanom, no tak častom sexuálnom násilí páchanom na deťoch. Z Česka prídu súťažiť o cenu Slovensko a Česko za ľudské práva špičky súčasnej dokumentaristiky ako Theodora Remundová či Martin Mareček. Z Viedne pricestuje režisér, performer a vedec Johannes Grenzfurthner, ktorý po projekcii filmu Vitaj, umelá inteligencia! (r. Isa Willinger) uvedie divákov do tajov a budúcnosti sexuálneho života s robotmi.Program Jedného sveta je určený aj milovníkom kníh. Organizátori pripravili dva krsty knižných noviniek európskych autorov - poľského novinára Kamila Baluka a švajčiarskeho autora Sashu Batthyanyho.Sprievodný program ponúka napríklad špeciálne interaktívne podujatie s názvom The Polarity party, pochádza z dielne Dany Carpensen & Te Michael Douglas Kollektiv. Na Slovensku sa mu začala venovať tanečníčka Katarína Brestovanská z občianskeho združenia Nový Priestor, návštevníci festivalu budú môcť performance zažiť zdarma 12. októbra o 18.00 h v priestoroch Novej Cvernovky.informoval PR manažér festivalu Marek Kučera.Nová Cvernovka bude tiež miestom koncertu Peter Luha & Futurelove Sibanda (12. 10.). Predstaví projekt slovensko-afrického dua, ktoré tvorí slovenský multiinštrumentalista, spevák, skladateľ, hudobný producent a pedagóg spolu s viedenským spevákom, hercom a tanečníkom pochádzajúcim z Nyamandlovu v Zimbabwe. Kompletný program festivalu nájdu záujemcovia na www.jedensvet.sk.Jeden svet potrvá v Bratislave do 13. októbra. Následne bude pokračovať do ďalších miest po celom Slovensku.