V Bratislave súťaží 11 start-upov o účasť vo finále v Benátkach

Bratislava 5. septembra (TASR) – O účasť na Európskom finále v talianskych Benátkach, do ktorého postúpia dvaja najlepší, sa v stredu v Bratislave uchádza 11 inovatívnych slovenských start-upov. Je to vyvrcholenie súťaže CERIecon Playpark Bratislava. Finále sa koná na pôde Národného podnikateľského centra, kde je zriaďovateľom Slovak Business Agency.Projektovými partnermi sú Univerzitný technologický inkubátor STU – InQb a mesto Bratislava. Manažérka inkubátora Martina Vavreková ocenila, že do finále sa dostalo veľa technologických start-upov.Manažér Playpark Bratislava Martin Menkyna uviedol, že súťaž bude v prezentácii podnikateľského zámeru v anglickom jazyku počas dvoch minút.uviedol.Po tomto finále bude projekt Playpark Bratislava pokračovať 3. tréningovou fázou od novembra 2018 do apríla 2019. V nej budú pre vybraných 15 záujemcov v ponuke napríklad wokrshopy podnikateľských zručností, študijný pobyt v partnerskom Playparku v Chorvátsku či priestor na sedenie na pol roka v Univerzitnom technologickom inkubátore STU – InQb.Do finále postúpili medicínsky projekt S-Case (Martin Pekarčík), portál pre vybranie najlepšieho zamestnania (David Baráth), aplikácia pre autistov DayCape (autorka slovenskej verzie je Miriam Košťalová), projekt Edutime pre deti(Filip Glatz), projekt spojenia dizajnu a mestského farmárčenia Living Elements (Tibor Antony), projekt pre seniorov Joy of Movement (Eva Soldánová), projekt zdravého životného štýlu Healthy and Fit Ltd (Oliver Poór). Ďalšími sú projekt pre umeleckú sféru Project GC (Katarína Klimentová), projekt nakladania s odpadom Tuto (Miroslava Molnár Ľachká), projekt termickej úpravy dreva D-TW (Miroslav Pátek) a projekt riešenia problémov s parkovaním City Parking Simplified (Matej Pavelka).