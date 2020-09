V Bratislave vzniknú trvalé streetartové maľby

Umelecké maľby na stenách, ale aj štyri vyzdobené autobusy prinesie do ulíc hlavného mesta 10. ročník Bratislava Street Art Festivalu. Sobotný program sa bude odohrávať aj na netradičnom mieste, streche obchodného domu na Kamennom námestí.





O dizajn štyroch autobusov Karosa B741 sa postarali umelci FinDac, Fat Heat & TransOne, Jana und JS a domáci výtvarník SKC. "Už v minulosti sme pracovali s dopravnými prostriedkami, napríklad električkami, vlakmi, ale toto je prvá flotila, preto aj dostala názov Street Art Fleet," priblížil Lukačka. Zblízka si môžu návštevníci autobusy pozrieť počas soboty na Kamennom námestí. Neskôr budú brázdiť ulice Bratislavy.V blízkosti Kamenného námestia vzniknú tiež prvé permanentné "murály", teda trvalé maľby na stene, avizuje Lukačka. "Prvú realizuje írsky umelec FinDac, autor oceňovanej maľby Veľké oči," načrtol organizátor. Do Bratislavy sa vráti aj taliansky umelec Millo.Detský program sa bude od rána konať na streche Prioru, ktorá je zvyčajne zatvorená. Organizátori lákajú na kúzelníka, bubnovacie či výtvarné workshopy. Umelecké diela vzniknú aj v interiéri, prístupné by mali byť do 24. septembra.Festival sa mal pôvodne uskutočniť koncom júna, pre pandémiu nového koronavírusu ho odložili. Aktuálna situácia ovplyvnila aj viacerých partnerov festivalu. "Je to určite náročné, každý sa musí nejako prispôsobiť. Myslím si však, že nie je cesta so všetkým prestať," odkázal Lukačka svojím kolegom v kultúrnej obci.