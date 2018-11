V Bratislave zrazili električky dvoch chodcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 14. novembra (TASR) – Polícia v Bratislave zaznamenala počas stredajšieho popoludnia dva prípady zrážky električky s chodcom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.Na zastávke MHD – Miestny úrad Karlova Ves v smere do centra mesta zachytila v stredu krátko pred 13.40 h električka 35-ročnú chodkyňu. Po nehode ju previezli na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. Alkohol bol dychovou skúškou u vodiča električky aj chodkyne vylúčený. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.K nehode v električkovom koľajisku došlo aj krátko pred 16. h na Račianskej ulici.priblížila Mihalíková. Zrážkou s električkou utrpela žena zranenia, s ktorými ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Alkohol bol dychovou skúškou u vodiča električky vylúčený, na zistenie prítomnosti alkoholu v tele chodkyne bol nariadený odber krvi. Polícia sa zaoberá aj týmto prípadom.Chodcov upozorňuje, aby neprechádzali cez električkové koľajisko na miestach, kde nie je vyznačený priechod pre chodcov a zdôrazňuje, že aj na semaformi neriadených priechodoch pre chodcov má električka prednosť.