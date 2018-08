V bratislavskej nemocnici zomrel herec Stanislav Dančiak

Nakrútil niekoľko filmov

BRATISLAVA 5. augusta (WebNoviny.sk) - Vo veku 75 rokov zomrel slovenský herec Stano Dančiak. Informuje o tom portál televízie Markíza. Podľa týchto údajov Dančiak zomrel počas spánku v noci zo soboty na nedeľu v bratislavskej nemocnici. Herec dlhodobo bojoval so zdravotnými problémami.Stano Dančiak sa narodil 26. októbra 1942 v Bratislave. Pred kameru sa postavil už v 60. rokoch minulého storočia a zahral si v snímkach ako Námestie svätej Alžbety (1965) Vladimíra Bahnu, Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana či Vrah zo záhrobia (1966) Andreja Lettricha. S týmito režisérmi spolupracoval i v 70. rokoch minulého storočia, a to napríklad na filmoch Skrytý prameň (1973) či Prípad krásnej nerestnice (1973).V roku 1975 sa objavil v populárnej komédii Sebechlebskí hudci. Diváci a diváčky si ho môžu pamätať aj zo snímok Svědek umírajícího času (1990), Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992), Lea (1996) alebo Rivers Of Babylon (1998). Spolupracoval tiež na krátkych filmoch ako Fricasse (2003), Nazdravíčko (2005) a Šimijé (2005).Známy bol aj ako dabingový herec. Jedným z jeho nezabudnuteľných výkonov je prepožičanie hlasu svojráznemu mimozemšťanovi Alfovi. Herec dlhé roky bojoval s cukrovkou, v dôsledku ktorej tiež stratil zrak.Informácie pochádzajú z webstránky www.tvnoviny.sk a z archívu agentúry SITA.