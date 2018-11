V bratislavskej Rači bude miestnym poslancom aj F. Rybanič

Na snímke vpravo Filip Rybanič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. novembra (TASR) – Bratislavskú mestskú časť Rača povedie ďalšie štyri roky nový starosta. Bude ním súčasný miestny a krajský poslanec Michal Drotován (nezávislý). V sobotných (10.11.) komunálnych voľbách porazil v boji o starostovskú stoličku aj súčasného račianskeho starostu Petra Pilinského (nezávislý). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených na webe mestskej časti.napísal na sociálnu sieť Drotován. Vo voľbách získal 3889 hlasov (43,45 percenta). Druhý vo voľbách na starostu mestskej časti skončil Pilinský so ziskom 3460 hlasov (38,66 percenta).Do račianskeho miestneho zastupiteľstva si obyvatelia zvolili 15 zástupcov. Z toho 11 mužov a štyri ženy. Je medzi nimi aj asistent poslanca Národnej rady SR Jozefa Rajtára (SaS) Filip Rybanič, ktorý mal ako zamestnanec komerčnej banky preniknúť do účtu vtedajšieho šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka. Údaje z tohto účtu sa potom objavili v niektorých médiách. Rybanič si mal prezerať kontá aj bývalého ministra financií a neskoršie dopravy Jána Počiatka, podnikateľov Mariana Kočnera i Ladislava Bašternáka. Okresný súd Bratislava V v septembri rozhodol, že Rybanič je vinný zo zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Vymeral mu trojročný trest s päťročným odkladom a skúšobnou lehotou. Má sa tiež verejne ospravedlniť Kaliňákovi a nemôže päť rokov pracovať v inštitúciách, kde sa oboznamuje s bankovým tajomstvom. Rozsudok nie je právoplatný, Rybanič sa voči nemu odvolal.Nové zloženie miestneho zastupiteľstva v Rači budú tvoriť aj poslanci Monika Luknárová, Miloš Máťuš, Ján Polakovič, Róbert Pajdlhauser, Ján Lipiansky, Milada Dobrotková, Juraj Madzin, Miloslav Jošt, Marián Vulgan, Lenka Antalová Plavuchová, Robert Hammer, Milan Andraš, Dagmar Gelingerová a Radko Tiňo.Raču bude v bratislavskom mestskom parlamente zastupovať Lenka Antalová Plavuchová a Peter Pilinský.Volebná účasť v Rači bola 45,46 percenta. Z 20.109 zapísaných voličov sa na voľbách zúčastnilo 9142 Račanov.