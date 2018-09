V bratislavskej Starej tržnici sa v sobotu koná Trh dobrovoľníctva

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 15. septembra (TASR) – V bratislavskej Starej tržnici sa bude v sobotu konať štvrtý ročník Trhu dobrovoľníctva. Ide o podujatie, na ktorom sa predstaví 30 neziskových organizácií a občianskych združení so svojimi dobrovoľníckymi ponukami. Niektoré si môžu záujemcovi vyskúšať priamo na mieste. TASR o tom informovala Zuzana Majerčíková z Bratislavského dobrovoľníckeho centra.Trh dobrovoľníctva je štartovacím podujatím Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začína od 16. do 22. septembra takmer na celom Slovensku.povedala Majerčíková. Trh dobrovoľníctva je podľa nej určený pre každého. Vítané sú aj rodiny s deťmi, pretože pomáhať môže aj rodič s dieťaťom. Na dobrovoľníctvo je podľa jej slov vhodné si vyhradiť maximálne dve až štyri hodiny do týždňa. Pomáhať iným sa dá už aj z domu, a to vďaka online technológiám.V rámci Týždňa dobrovoľníctva je na výber množstvo dobrovoľníckych aktivít. Zapojiť sa do neho môže každý. "Organizácie potrebujú napríklad skrášliť svoje okolie, poumývať okná, budú sa vyrábať dekoratívne sviečky, keramika, hračky pre deti z detských domovov. Niektoré organizácie potrebujú pomôcť s databázami či administratívou," spresnila Majerčíková. Záujemcovia o dobrovoľníctvo si môžu aj prostredníctvom webu tyzdendobrovolnictva.sk vybrať konkrétny kraj a následne si pozrieť program dobrovoľníckych aktivít. V minulom roku sa do Týždňa dobrovoľníctva na celom Slovensku zapojilo 4535 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali druhým 10.904,5 dobrovoľníckych hodín bez nároku na odmenu.