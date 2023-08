V bratislavskom Novom Meste pribudne športová hala za takmer 2 milióny eur, hľadá sa dodávateľ prác

28.8.2023 (SITA.sk) - Na Pionierskej ulici vpribudne športová hala za takmer 2 milióny eur. Vyplýva to z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom hlavné mesto hľadá dodávateľa prác.Predmetom zákazky je novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici II. Termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 20. septembra.„Predmetom zákazky je realizácia nového objektu športovej haly, ktorý bude osadený na mieste odstráneného objektu so zastavanou plochou mierne rozšírenou k športovému areálu," uvádza sa v oznámení.Súčasťou predmetu zákazky je aj zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Projekt bude financovaný z Fondu na podporu športu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.