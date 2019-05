V bratislavskom Ružinove sa dožadovala možnosti voliť aj Američanka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – V jednej z okrskových volebných komisií v bratislavskom Ružinove museli v sobotu počas volieb do Európskeho parlamentu (EP) riešiť kuriózny prípad. Možnosti odovzdať hlas v eurovoľbách sa dožadovala aj Američanka.uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.Odhliadnuc od tohto prípadu sú však podľa nej eurovoľby v mestskej časti zatiaľ pokojné a bezproblémové. Obyvatelia do volebných miestností chodia, ale v nižšom počte ako v predchádzajúcich voľbách.Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov.