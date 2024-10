V bratislavskom Ružinove vyrastie 302 nových bytov

Vonkajší priestor bude bohatý na zeleň

29.10.2024 (SITA.sk) -Developer TATRA REAL, a.s. vybuduje na ploche s rozlohou cca 15 000m2 nový rezidenčný projekt s bytmi, apartmánmi a nebytovými priestormi.výstavbe nič nebráni.Približne 85 % bytov v GALVANIA rezidencie je 2-izbových s ideálnou priemernou výmerou 47 m2 a loggiou až 10 m2.Bytový objekt, len 7 minút chôdze od Avion shopping parku, je ideálny pre tých, ktorí túžia po aktívnom mestskom živote, chcú využívať výhody veľkomesta a zároveň preferujú dotyk s prírodou.GALVANIAs obmedzeným pohybom áut. Parkovanie bude zabezpečené v suteréne bytového domu aj na vonkajších parkovacích plochách."Nové byty GALVANIA rezidencie ponúkajú vynikajúce dispozičné riešenia 1-izbových až 3-izbových bytov, presvetlené priestory a exteriérové plochy v podobe predzáhradiek, terás a privátneho parku s rozlohou viac ako 6000 m². Strešné 4-izbové byty majú veľké terasy a nádherný výhľad na okolie. Benefitom je pokojné prostredie na konci slepej ulice a privátny park, pričom lokalita je známa výbornou sociálnou a dopravnou infraštruktúrou,” uviedol Jaroslav Šuveg, Generálny riaditeľ TATRA REAL, a.s.Jednoduchý prístup do mesta je vďaka dostupným zastávkam MHD či priamemu napojeniu na diaľničné obchvaty. Plánovaný projekt TIOP Ružinov zatraktívni zónu napojením na zastávku električky smerom do Ružinova. V lokalite pribudla aj lávka pre peších, ktorá smeruje z Galvaniho ulice priamo k Avionu, čím sa obyvateľom zjednoduší prístup k službám, nákupom a zábave.Aj náročnejších zákazníkov uspokojí privátny park, kde sa budú nachádzať oddychové zóny na posedenie a grilovanie, možnosti ranného cvičenia na vonkajších fitness zariadeniach, ako aj detské ihrisko. Autorom projektu je architektonické štúdio MOROCZTACOVSKY.TATRA REAL, a.s., developer tohto projektu, pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami už viac ako 29 rokov a za svoju históriu realizoval množstvo úspešných projektov, medzi ktoré patrí aj rezidenčný projekt Rezidencia MACHNÁČ, pozemkový projekt Podunajská brána, Maxov dom či administratívna budova Office 142. Developer už v roku 2000 získal prestížne ocenenie „Stavba roka“ a „Bytový dom roka“ za projekt: Bytový dom Nad Lúčkami II.Informačný servis