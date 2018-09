V Bratislavskom Sade Janka Kráľa bude v nedeľu športovať celé mesto

Na ilustračnej snímke socha Janka Kráľa v Sade Janka Kráľa v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. septembra (TASR) – V Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke sa bude v nedeľu (23.9.) športovať. Konať sa tam bude podujatie Športujúce mesto 2018, ktoré je najväčším slovenským podujatím v rámci celoeurópskej iniciatívy Európsky týždeň športu (23. – 30. septembra). Takto športovať sa bude štvrtýkrát, začne sa o 10.00 h.uvádzajú organizátori popularizačno-osvetovej akcie.Pre všetkých športuchtivých bude pripravených viac ako 50 rôznych športových aktivít. Tie tvoria tri hlavné športové línie, a to 40 celodenných športových stanovíšť, sedem ukážkových verejných tréningov a 15 exhibícií a vystúpení v blízkom nákupnom centre. Disciplíny sa zamerajú tak na kolektívne, ako aj individuálne športy od tradičných cez menej tradičné, ako kanoistika, lakros či taekwondo, až po netradičné, napríklad kin-ball, keltský futbal alebo metlobal.podotýkajú organizátori. Chýbať nebudú ani autogramiáda, exhibičné športové súťaže so známymi športovcami či kultúrny program a súťaže.Podujatie sa uskutoční v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a petržalského nákupného centra. Bližšie informácie spolu s programom sú zverejnené na webovej stránke www.sportujucemesto.sk.