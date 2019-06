V bratislavskom ÚĽUV-e je veľká výstava kováčskych potrieb a výrobkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Veselský Foto: TASR - Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (TASR) - Tradičné kováčstvo ako remeslo nad otvoreným ohňom predstavuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v bratislavskej galérii. Pod názvom Z ohňa zrodené je to komplexný postup od použitého kovového materiálu cez základné náradie a pracovný priestor až po vyrobené úžitkové a umelecké predmety.Potreby kováčov predstavujú kozubové súpravy, vyhňa, podkúvačský stolík s naradím, kováčsky mech. Výrobky sú svietniky, zvonce, hrable, motyky, sekery, klince, nožnice, hasičské háky, reťaze, kliešte, miešadlo na maslo, misy, nábytkové kovania či vešiaky. Tiež kovaný betlehem, hudobníci, zvieratká a iné kované plastiky, prívesky a ďalšie šperky kombinované s drevom a sklom aj iné umelecké diela.uviedla pre TASR kurátorka výstavy Libuša Jaďuďová.Podľa nej je kováčstvo popri hrnčiarstve najstaršie remeslo ľudstva. V rámci ľudovej umeleckej výroby zaujímalo svoje miesto viac cez úžitkové a výtvarné umelecké práce. Táto technika sa prvýkrát uplatnila v 50. rokoch 20. storočia pri kovaných zvieratkách Adama Vaverčáka zo Ždiaru.Výraznú stopu vo výrobnej produkcii ÚĽUV-u zanechalo viacero výtvarníkov a výrobcov, ktorí podchytili zmeny v spoločnosti v správnom čase a dali tak priestor k inovácii, estetike a úžitkovosti kováčskej výroby. Po roku 1991 s transformáciou spoločensko-ekonomických podmienok súvisiacich s obnovou súkromného podnikania sa zmenilo aj postavenie kováčstva ako remeselnej výroby. Tradičné úžitkové kováčstvo splynulo so zámočníckou profesiou, vznikol aj nový smer umelecké kováčstvo.Okrem prác žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši – Hámroch časť výstavy je venovaná rómskemu kováčstvu. Zo súpisov Cigánov z 18. storočia v Uhorsku vyplýva, že okrem hudobníctva ich najčastejším zamestnaním na území Slovenska bolo kováčstvo. Rómske kováčstvo sa líšilo v spôsobe práce a využívaní použitého materiálu. V prvej polovici 20. storočia začalo rómske kováčstvo upadať, jednou z ciest v pokračovaní tejto výroby bolo zameranie sa na umelecké kováčstvo. To dosahuje dobrú kvalitu najmä v Dunajskej Lužnej.Výstava potrvá do 6. septembra, dopĺňa ju vyše 70-stranový katalóg.