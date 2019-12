V bratislavskom Volkswagene sa bude montovať Škoda Karoq

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. decembra (TASR) - V bratislavskom závode Volkswagen (VW) Slovakia sa bude uskutočňovať montáž kompaktného SUV Škoda Karoq. O presunutí časti výroby do Bratislavy bolo rozhodnuté z kapacitných dôvodov.Bratislavský závod už dnes vyrába pod jednou strechou osem modelov piatich značiek. S príchodom Škoda Karoq sa ich počet zvýši na deväť.uviedol Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW SK.Výroba Škoda Karoq bude integrovaná do existujúcej linky segmentu malých mestských vozidiel (new small family), z ktorej schádza aj ďalší model tejto značky – elektrická Škoda CITIGOe iV. Výroba karosérií a lakovanie sa budú naďalej uskutočňovať v materskom závode Kvasiny. Následne budú ako tzv. MKD vozidlá (medium knocked-down) prevezené do Bratislavy, kde sa uskutoční kompletná montáž. Štart produkcie je plánovaný na jeseň 2020.S podobnou výrobou má Volkswagen Slovakia skúsenosti z čias, keď sa v Bratislave vyrábali karosérie modelu Porsche Cayenne a na finalizáciu boli exportované do nemeckého Lipska.