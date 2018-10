V Brémach sa začala konferencia Medzinárodnej astronautickej federácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brémy 1. októbra (TASR) - V severonemeckom meste Brémy sa v pondelok začala Medzinárodná konferencia o vesmíre (IAC). Podľa organizátorov ide o najväčšiu konferenciu svojho druhu na svete, napísala agentúra DPA.Konferencie organizovanej Medzinárodnou astronautickou federáciou (IAF) sa má zúčastniť viac ako 6000 odborníkov z oblastí vedy, ekonomiky a politiky.povedal koordinátor nemeckej vlády pre oblasť letectva a vesmíru Thomas Jarzombek.Digitalizácia a vznik nových vesmírnych spoločností podľa jeho slov menia situáciu v tomto odvetví. Lety do vesmíru sú stále medzinárodným obchodom a Briti by aj napriek brexitu mali pokračovať v spolupráci s európskymi krajinami, dodal Jarzombek.Výskumné inštitúcie a spoločnosti na konferencii v Brémach prezentujú svoje posledné inovácie. V programe, ktorý trvá od pondelka do piatka, je viac ako 2000 prejavov a diskusií. Predseda IAF Jean-Yves Le Gall povedal, že tento rok je počet účastníkov na konferencii najvyšší v jej histórii.Konferencia IAC sa v Brémach konala aj v roku 2003. Na budúci rok federácia plánuje v americkom Washingtone osláviť 50. výročie od prvého pristátia človeka na Mesiaci.