V brexitovej dohode stále pretrvávajú zásadné rozdielnosti, vyhlásil hlavný vyjednávač EÚ

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - Čas na brexitovú dohodu sa skracuje a stále pretrvávajú "zásadné rozdielnosti". Vyhlásil to v pondelok hlavný vyjednávač Európskej únie Rokovania o podobe obchodných vzťahov s Veľkou Britániou, ktorá k 1. januáru opúšťa úniu, pokračujú vo forme videokonferencie. Hlavný vyjednávač únie Michel Barnier sa totiž nachádza v karanténe, kde zostane do štvrtka.Rozhovory sa presunuli do online priestoru minulý týždeň po tom, čo na koronavírus pozitívne testovali osobu, s ktorou prišiel Barnier do kontaktu. Obe strany pritom signalizovali, že na dosiahnutie dohody v čase blížiaceho sa konečného termínu sú potrebné osobné stretnutia.Minulý týždeň predstavitelia EK uviedli, že dohoda o brexite je pripravená na 95 percent. Generálna tajomníčka komisie Ilze Juhansoneová však v internom dokumente upozornila, že problémy stále pretrvávajú v troch oblastiach, ktoré sa týkajú rybolovu, kontroly a pravidiel hospodárskej súťaže.Veľká Británia formálne opustila úniu v januári. Súčasťou dohody o brexite je prechodné obdobie jedenásť mesiacov, ktoré malo obom stranám poskytnúť čas na uzavretie dohody o budúcich obchodných vzťahoch.