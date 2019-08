V Británii ľudia protestovali proti prerušeniu zasadnutia parlamentu

Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. augusta (TASR) - Stovky demonštrantov vyšli v stredu do ulíc Londýna a takmer milión ľudí podpísalo petíciu požadujúcu, aby britský premiér Boris Johnson zrušil svoj plán prerušiť v druhom septembrovom týždni až do 14. októbra zasadnutie parlamentu. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.Demonštranti sa zhromaždili v stredu večer vo Westminstri, kde skandovali "a niesli transparenty s nápismi, ktoré odmietali brexit, a takisto mali pri sebe zástavy Európskej únie. Viacerí účastníci podľa BBC uviedli, že cez víkend sa budú konať ďalšie demonštrácie.Petíciu na stránke britskej vlády, ktorá žiada, aby parlament nebol rozpustení, podpísalo do stredy večera 970.000 ľudí. Agentúra AFP uviedla, že počet podpisov prekročil jeden milión.Johnson v stredu získal súhlas kráľovnej Alžbety II. na prerušenie zasadnutia parlamentu, čím sa pred odchodom Británie z EÚ naplánovaným na 31. októbra zníži počet rokovacích dní. Plánované prerušenie vyvolalo hnev opozičných poslancov ale aj časti konzervatívnych zákonodarcov, ktorí sú za zotrvanie Británie v EÚ.