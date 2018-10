V Británii už zverejnili meno obvineného zo sexuálneho obťažovania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. októbra (TASR) - Britský parlament vo štvrtok zverejnil meno podnikateľa, ktorého denník The Daily Telegraph plánoval v článkoch obviniť zo sexuálneho obťažovania. Znemožnil mu to však odvolací súd. Informovala o tom stanica BBC.Obvineným je Sir Philip Green, predseda predstavenstva Arcadia Group, ktorá vlastní niekoľko sietí predajní s oblečením a zamestnáva vyše 20.000 ľudí. Green obvinenia odmietol.Odvolací súd v utorok denníku The Daily Telegraph zakázal uverejniť obvinenia voči podnikateľovi a nedovolil ani zverejniť jeho meno. Odvolával sa na porušenie zmluvy o mlčanlivosti. Greenovo meno však oznámil člen Snemovne lordov - hornej komory britského parlamentu - Peter Hain, podľa ktorého to bola informácia vo verejnom záujme. Spoliehal sa na parlamentnú imunitu, ktorá členov parlamentu pri výkone mandátu chráni pred občianskou alebo trestnou zodpovednosťou.Britská premiérka Theresa Mayová v stredu prisľúbila, že vláda sa bude zaoberať zmenou pravidiel ohľadom zmlúv o zachovávaní mlčanlivosti po tom, ako odvolací súd zabránil denníku The Daily Telegraph publikovať obvinenia namierené proti Greenovi.Podľa informácií z denníka The Daily Telegraph celý prípad vzbudzuje obavy zo zneužitia súdnych rozhodnutí na obmedzenie slobody tlače v Británii.