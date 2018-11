V Britskej knižnici prezentovali anglický preklad Krvavých sonetov

Londýn, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/Martina Miksová Londýn, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/Martina Miksová

Londýn/Bratislava 8. novembra (TASR) - Historicky prvý umelecký preklad Krvavých sonetov (The Bloody Sonnets) Pavla Orságha Hviezdoslava do angličtiny prezentovali v stredu v Londýne pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Informovalo o tom veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne."Storočnica konca prvej svetovej vojny je dobrou príležitosťou na to, aby sme velikána našej literatúry vrátili na piedestál svetovej literatúry prostredníctvom prekladu do angličtiny," povedal pri tejto príležitosti veľvyslanec SR v Londýne Ľubomír Rehák.Knihu prezentoval Rehák spolu s prekladateľom Sonetov Johnom Minahaneom v stredu o 18.00 miestneho času v priestoroch Britskej knižnice za účasti významných predstaviteľov odbornej komunity. Súčasťou prezentácie bol aj umelecký prednes úryvkov z diela v angličtine.Slovenské veľvyslanectvo v Londýne v spolupráci s partnerskými inštitúciami organizuje sériu prezentácií nového anglického prekladu Krvavých Sonetov, ktoré sú vrcholným dielom slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Podujatia sa uskutočnia počas novembra vo viacerých mestách, vrátane Londýna, Belfastu, Cardiffu, Stirlingu, Dublinu a Cambridge.Prezentácie Sonetov pripomínajú 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny i vzniku Československa, ako aj 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.Mimoriadnu edíciu tejto publikácie dostala aj britská kráľovná Alžbeta II. Kráľovná podľa slovenského veľvyslanectva ocenila jej silné humánne posolstvo, ktoré je aktuálne dodnes.Pavol Országh Hviezdoslav napísal cyklus 32 sonetov ako reakciu na prvé správy z prvej svetovej vojny. V lyrickom diele vyjadril bolesť a rozhorčenie nad mravným úpadkom ľudstva, ktoré sa vrhá do vojnových konfliktov a spôsobuje bolesť a utrpenie.Krvavé sonety vyšli v samostatnom knižnom vydaní v roku 1919 a odvtedy boli preložené do viacerých cudzích jazykov.