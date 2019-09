V Brne liečia chlapca s tetanom, matka ho zrejme nedala zaočkovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Praha 26. septembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici Brno hospitalizovali chlapca, ktorý sa nakazil tetanom. Pre denník Právo to vo štvrtok potvrdil hovorca nemocnice Pavel Žára. Vzhľadom k veľkému počtu preventívne zaočkovaných ide v Česku o vzácny prípad.uviedol Žára. Nemocnica na Facebooku neskôr napísala, že tetanus liečia prvýkrát po 15 rokoch.Podľa informácií denníka dieťa zrejme ochorelo, pretože nebolo riadne očkované. Časť rodičov túto formu prevencie odmieta. V ČR sa proti tetanu očkuje celoplošne, a to povinne. Hovorca to nekomentoval s tým, že táto záležitosť sa ďalej rieši. Prípadom sa zaoberajú hygienici.Ak sa potvrdí, že dieťa ochorelo pre zanedbané očkovanie, je podľa denníka Právo otázkou, či jeho rodičov ako zákonných zástupcov nečaká trestný postih.Chlapček je umiestnený na klinike infekčných chorôb v detskej nemocnici v Brne v mestskej časti Černá pole (Čierne polia), ktorá je súčasťou fakultnej nemocnice, a tým je zabránené prípadnému šíreniu ochorenia.Tetanus je nebezpečné ochorenie spôsobované baktériou Clostridium tetani, ktorá sa do organizmu dostáva po poranení kože. Prejavuje sa kŕčmi a stratou koordinácie svalových pohybov. Bez lekárskej pomoci končí spravidla smrťou v dôsledku zastavenia srdca alebo kolapsu dýchacieho systému.