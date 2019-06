V Brne nakrúcajú Máriu Teréziu, v pokračovaní minisérie jej radí Kočiš

Na snímke Mária Terézia počas korunovácie, ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Na snímke Mária Terézia počas korunovácie, ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava/Brno 27. júna - V brnianskom Mahenovom divadle nakrúcajú pokračovanie úspešnej televíznej minisérie Mária Terézia. Aj ďalšie dva diely vznikajú v koprodukcii štyroch krajín, vrátane Slovenska. "Nerád v niečom pokračujem, nerád sa opakujem. Keď prišla ponuka nakrúcať dvojku, povedal som si, že ak do toho pôjdem, musí to byť niečo iné. Som šťastný, že máme novú Máriu Teréziu, ktorú všetci milujeme," uviedol v stredu (26. 6.) na tlačovej konferencii režisér Robert Dornhelm.Úvodný príbeh sa skončil korunováciou Márie Terézie za uhorskú kráľovnú. Nová dráma na dej nadväzuje, odohráva sa v rokoch 1741 až 1745, v čase vojen o rakúske dedičstvo. V hereckom obsadení zostali Zuzana Stivínová, Táňa Pauhofová, Alexander Bárta aj Zuzana Mauréry. Františka Štefana Lotrinského, manžela Márie Terézie naďalej hrá Vojtěch Kotek. "Som veľmi rád, že preklenul svoju úlohu 'iba manžela' a stáva sa z neho skutočne dôležitý hráč na poli politickom. Naplno sa rozbiehajú aj jeho biznisové schopnosti, ktoré zasahujú aj do politiky, pretože vojna sa sama nezaplatí. To prináša nové zápletky aj do manželského vzťahu medzi Máriou Teréziou a Františkom Štefanom," priblížil svoju postavu Kotek.Hlavnou protagonistkou je Stefanie Reinspergerová. V rodnom Rakúsku je známa najmä na divadelnej scéne, ako 27-ročná získala titul herečka roka. Aj nová Mária Terézia si na pľaci musela zvyknúť na tzv. babylonskú reč, keďže všetci herci nakrúcajú v koprodukčnom projekte v rodnom jazyku. "Jazykový mix dokazuje, že sa vieme dorozumieť, aj keď nehovoríme všetci rovnakým jazykom. Z nakrúcania mám európsky pocit a bola by som rada, keby sme to vedeli preniesť aj do nášho bežného života," vyhlásila temperamentná herečka, ktorá v hlavnej úlohe vystriedala rakúsku kolegyňu Mariu-Louise Stockingerovú. "Vystupovala sama proti samým mužom. Pre mňa je dôležité, že Mária Terézia, aj keď bola v takej veľmi náročnej pozícii, dokázala si zachovať ženstvo, čo dnes často nevidíme. V ženách, ktoré majú nejakú významnú úlohu, dochádza akoby k odženšteniu," konštatovala Reinspergerová. Spoluprácu s českými a slovenskými hereckými kolegami si pochvaľuje. "Milujem ich, východoeurópsky spôsob hrania je mi veľmi blízky," dodala s úsmevom.Pod scenár historickej drámy sa opäť podpísala Mirka Zlatníková. "Kým prvá séria zachytáva mladosť Márie Terézie, dievča bojujúce o lásku a svoje miesto na slnku, tu už je to zrelá žena, čo sa aj preto prejavilo vo výmene herečky. Už je to žena, ktorá má svoje starosti a musí bojovať omnoho tvrdšie, ako začala. Ako hovorí pán režisér, je tam oveľa viac prachu, blata a krvi," povedala pre TASR Zlatníková, ktorá do nových dielov divácky obľúbenej minisérie zakomponovala aj nové postavy."Veľmi dôležitý je gróf Tarouca, ktorého hrá slovenský herec, hrá ho veľmi pekne. Mária Terézia mu hovorila môj vychovávateľ, bol to človek, s ktorým sa denne radila, veľmi, veľmi ju formoval. Bol jej vychovávateľom, keď bola malá, potom ho rodičia vyhodili a ona sama si ho našla v strednom veku," poznamenala k postave, ktorú stvárňuje Peter Kočiš. "Gróf Silva-Tarouca je reálna historická postava, človek, ktorý mal k Márii Terézii veľmi blízko. Veľmi dobre sa mi to hrá, pretože má drobné nuansy, ktoré si veľmi vychutnávam a teším sa z toho," povedal pre TASR Kočiš a ďalej priznal nadšenie z celého projektu: "Som rád, že Slovenská televízia je jeho súčasťou spoločne s Českou televíziou a rakúskou ORF. Ten štáb a to všetko je fantastické. Možno to vyznieva, že som v eufórii, ale ja v tej eufórii naozaj som."Miniséria sa podľa českého producenta Jana Novotného nakrúca podobne ako prvé dva diely na barokových zámkoch v Kroměříži a vo Valticiach. "Natáčali sme na zámku v Jaroslaviciach, v Jaroměři a budeme nakrúcať v Roudnici," informoval s tým, že tvorcovia a herci už majú za sebou nakrúcanie v Prahe a tešia sa na barokové divadlo v Českom Krumlove.