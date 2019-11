V Budapešti chcú zaviesť daň zo zápchy a obmedziť dieselové autá

Ilustračná fotografia: Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 20. novembra (TASR) - V Budapešti chce magistrát zaviesť "daň zo zápchy" a do piatich rokov môže byť obmedzený vjazd áut s dieselovým pohonom do niektorých budapeštianskych obvodov. Povedal to v stredu v správach maďarskej komerčnej televízie RTL zástupca starostu zodpovedný za klimatickú ochranu Dávid Dorosz.Internetové vydanie denníka Magyar Hírlap v tejto súvislosti podotklo, že nový budapeštiansky starosta Gergely Karácsony v kampani pred októbrovými komunálnymi voľbami povedal, že na zavedenie dane zo zápchy sa chce obyvateľov mesta najskôr spýtať v referende.Túto daň by mala maďarská metropola podľa denníka zaviesť, pretože je to záväzok voči Európskej únii z čias starostu Gábora Demszkého, keď sa rozhodlo o postavení 4. linky metra. V súčasnosti však maďarské zákony zakazujú, aby samosprávy vyberali poplatky za používanie ciest v prípade osobných vozidiel. Takáto možnosť prislúcha iba štátu.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)