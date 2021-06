V Budapešti odhalili pamätník obetiam potopenej výletnej lode, tragédia si vyžiadala 28 životov

Večný pamätník

Kapitána lode obvinili

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia Maďarska a Kórejskej republiky v pondelok v Budapešti slávnostne odhalili pamätník pripomínajúci 28 ľudí, väčšinou Juhokórejčanov, ktorí predvlani zahynuli pri nehode výletnej lode na Dunaji.„Nech tu tento pamätník stojí dovtedy, kým bude stáť Budapešť! Vždy bude vzdávať úctu obetiam katastrofy a bude to pripomienka výnimočného vzťahu medzi Kórejskou republikou a Maďarskom,“ uviedol námestník maďarského rezortu diplomacie Levente Magyar.„Stále si pamätám obrázky z tej noci, keď sa stala tragická udalosť. Mnoho Maďarov, ktorí stáli na moste a modlili sa za kórejské obete, plakalo. Bolo to veľmi dojímavé,“ nadviazal naňho juhokórejský náprotivok Choi Jong-moon.Nešťastie sa odohralo 29. mája 2019, keď do lode Hableány pri budapeštianskom Margitinom moste narazila väčšia loď Viking Sigyn. Z 33 juhokórejských turistov na Hableány prežilo len sedem. O životy prišli aj dvaja maďarskí členovia posádky. Doteraz sa nepodarilo nájsť telo jednej turistky.Ukrajinský kapitán lode Viking Sigyn Jurij C. bol obvinený z ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti, ktoré viedlo k smrteľnej hromadnej nehode, a z 35 prípadov neposkytnutia pomoci.