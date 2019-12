V Budapešti protestovali proti vládnemu zámeru meniť pravidlá

Na snímke protivládna demonštrácia na Námestí hrdinov v centre Budapešti v Maďarsku 16. decembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 10. decembra (TASR) - Zaručenie nezávislosti kultúry v Maďarsku a slobodu pre divadlá požadovalo v pondelok večer v Budapešti niekoľko tisíc demonštrantov, ktorí naplnili Madáchovo námestie, informoval spravodajský server Index.hu.Protest bol reakciou na návrh novely zákonov, ktorými chce blok vládnych strán Fidesz-KDNP zmeniť pravidlá fungovania kultúrnych zariadení. Na demonštrácii vystúpil s prejavom okrem iných aj nový starosta Budapešti, spoločný nominant opozičných ľavicových strán Gergely Karácsony.Starosta podčiarkol, že javisko, ani kultúra nepatria politikom, ale umelcom a divákom. Dodal, že predmetný zákon vníma ako pomstu strán vládneho bloku za to, že v októbrových komunálnych voľbách prišli o hlavné mesto.Rečníci na demonštrácii vyzvali všetkých Maďarov, aby sa postavili proti vládnemu návrhu zákona. Zdôraznili, že divadlo je vo svojej podstate kritické a opozičné - pretože keby také nebolo, bolo by nudné a klamlivé.Internetové vydanie provládneho denníka Magyar Hírlap v pondelok uviedlo, že zámerom poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP je uzatvoriť dlhodobú finančnú dohodu so strategickými kultúrnymi zariadeniami. Podľa nich rastúca rozpočtová podpora kultúry umožňuje, aby najdôležitejšie kultúrne inštitúcie mohli dlhodobo a vyvážene plánovať svoju budúcnosť, preto je logické, aby s nimi kabinet uzatvoril päťročnú zmluvu.Predkladatelia novely z Fidesz-KDNP tvrdia, že nové zákonné podmienky vytvárajú jasné pravidlá, ktoré jednoznačne zaručujú nedotknuteľnosť umeleckej slobody.Členka predsedníctva Nezávislého združenia hercov (FEMSZ) Adrienn Zubeková v pondelok pre opozičnú rozhlasovú stanicu Klubrádió uviedla, že aj na pravej strane politického spektra existujú jedinci, ktorí s týmto zámerom nesúhlasia.," podčiarkla Zubeková s poznámkou, že vláda nebude rušiť divadlá, len chce nad nimi získať kontrolu. "Chce tam mať riaditeľov, ktorí vedia, čo sa od nich očakáva," dodala.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)