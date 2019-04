V Bukurešti sa predstaví šesť Slovákov, najväčšou nádejou Makojev

Ilustračné foto, zápasenie Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia SR na ME v Bukurešti:



voľný štýl



-65 kg: Daniel Chomanič (8.4.)



-74 kg: Jakub Sýkora (9.4.)



-86 kg: Boris Makojev (9.4.)



grécko-rímsky štýl



-72 kg: Denis Horváth (13.4.)



-77 kg: Leoš Drmola (12.4.)



-97 kg: Tamás Soós (13.4.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 7. apríla (TASR) – Šesť slovenských reprezentantov sa predstaví na majstrovstvách Európy v zápasení (8.-14. apríla), ktoré v pondelok štartujú v Bukurešti. Z nich najhorúcejším medailovým želiezkom je 26-ročný voľnoštýliar Boris Makojev, vicemajster sveta z Paríža 2017 sa v hmotnostnej kategórii do 86 kg dostane do súťažnej akcie v utorok.Makojev sa na ME pripravoval v rodnom Severnom Osetsku, tradične na sústredení vo Vladikavkaze. Ešte predtým v marci si výborne počínal na prestížnom a mimoriadne kvalitne obsadenom medzinárodnom turnaji Dan Kolov v bulharskom Ruse, rejtingovom podujatí svetovej federácie UWW, z ktorého sa získané body započítavajú do svetového rebríčka. Pretekár ZK Košice 1904 predviedol spanilú jazdu, prehral iba raz - v semifinále a v konkurencii najlepších svetových zápasníkov napokon obsadil bronzovú priečku. V rumunskej metropole by sa rád prebojoval ďalej ako vlani na európskom šampionáte v ruskom Kaspijsku, kde vypadol už v osemfinále.Okrem neho sa na žinenkách v Bukurešti predstavia aj ďalší dvaja reprezentanti SR vo voľnom štýle. Už v pondelok bude v akcii Daniel Chomanič v kategórii do 65 kg, v utorok okrem Makojeva zabojuje aj Jakub Sýkora (-74 kg). V druhej polovic týždňa prídu na rad klasici. Spomedzi troch slovenských zástupcov v grécko-rímskom štýle najprv začne v piatok Leoš Drmola (-77 kg), o deň neskôr vystúpia Denis Horváth (-72 kg) a Tamás Soós (-97 kg). Kontinentálny šampionát bude zároveň kvalifikačným turnajom na II. európske hry, ktoré sa v júni uskutočnia v Minsku.