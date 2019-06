V Bulharsku rozbili významný gang prevádzačov migrantov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 25. júna (TASR) - Bulharským úradom sa tento týždeň podarilo rozbiť organizovanú zločineckú skupinu, ktorá údajne prevážala tisíce migrantov z Afganistanu do západnej Európy. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie bulharskej prokuratúry.Skupina prevádzala migrantov, prevažne chlapcov mladších ako 16 rokov, do Bulharska cez rieku Marica ležiacu na hraniciach s Tureckom a následne im pomohla dostať sa ilegálne - prechodom cez lesy - do Srbska, uviedla prokurátorka Sijka Milevová.Presný počet migrantov, ktorých mal gang prevádzačov takto previesť do Európy, známy nie je. Bulharské úrady sa však domnievajú, že zločinecká skupina bola aktívna už od začiatku roka 2017, pričom Milevová uviedla, že prechody skupín pozostávajúcich zsa dialiV súvislosti s prípadom obvinili dovedna osem mužov: Iračana považovaného za vodcu prevádzačského gangu, Sýrčana, štyroch Afgancov a dvoch Bulharov. Týchto mužov zatkli v pondelok pri sérií zásahov v bulharskej metropole Sofia, ako aj Burgaskej a Jambolskej oblasti na juhovýchode krajiny.Zástupca bulharského generálneho prokurátora Ivan Gešev po raziách uviedol, že išlo o dosiaľ vôbec ", pričom bola zorganizovaná na takej úrovni, že pôsobila až ako ". Migranti mali prevádzačom zaplatiť za jeden prechod približne 8000-10.000 eur, a to prostredníctvom tzv. prevodu hawála, ktorý funguje mimo bankového systému.Razie v Bulharsku boli dôsledkom väčších európskych zásahov voči gangom prevádzačov, ktoré prebehli v októbri 2017 vo viacerých európskych krajinách a prostredníctvom ktorých bulharské úrady dostali upozornenie na zmienenú prevádzačskú skupinu.