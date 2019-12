V bytovke v Bratislave napadli dôchodkyňu, zhodili ju zo schodov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Dvaja ľudia zhodili dôchodkyňu zo schodov a spôsobili jej ťažkú ujmu na zdraví. Policajti ich už obvinili z ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania. Informujú o tom bratislavskí policajti na sociálnej sieti.Obvinení 43-ročná Monika P. z Nového Mesta nad Váhom a 29-ročný občan Českej republiky Ivo B. sa mali v sobotu (14. 12.) v noci 79-ročnej susede vyhrážať zabitím a následne ju fyzicky napadnúť a zhodiť zo schodov. Suseda, ktorá ich prišla upozorniť na hlučné správanie, utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice.Muž so ženou sa podľa polície po útoku zavreli v byte a odmietali policajtom otvoriť. Dvere otvorili až po príchode policajného vyjednávača a pohotovostného policajného útvaru.Policajti obvinených umiestnili do cely policajného zaistenia. Hrozí im trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.