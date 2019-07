V bývalom areáli Pozana v Žarnovici má vyrásť obchodné centrum

Ilustračná snímka. Foto: Obchodné centrum Point Foto: Obchodné centrum Point

Žarnovica 23. júla (TASR) - V bývalom areáli Pozana v Žarnovici by malo vyrásť obchodné centrum so šiestimi obchodnými jednotkami. Zámer jeho výstavby predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť F.L.R. Invest, ktorá pred rokom predstavila svoje plány postaviť v nevyužívanom areáli byty a súvisiacu infraštruktúru.Ako sa uvádza v zámere, objekt obchodného centra je rozdelený na dve časti. V južnej je plánovaných päť rovnakých obchodných jednotiek, každá z nich s plochou 460 štvorcových metrov a celkovým počtom 68 parkovacích miest. V severnej časti je plánovaná prevádzka o rozlohe 1250 štvorcových metrov a so 63 parkovacími miestami.Súčasťou výstavby má byť aj úprava existujúcej prístupovej komunikácie z ulice Sandrická a vybudovanie novej prístupovej komunikácie, ktorá bude napojená na ulicu Bystrická.uvádza spoločnosť v zámere.Celkové náklady odhaduje spoločnosť na 5 miliónov eur, termín realizácie je v roku 2020.