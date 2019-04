V bývalom židovskom starobinci si pripomenuli príchod Vrbu a Wetzlera

Na snímke spomienkové stretnutie v priestoroch bývalého židovského starobinca v Žiline, pri príležitosti 75. výročia úspešného úteku Algréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Židovský starobinec bol prvým miestom, kde našli útočisko. V Žiline 25. apríla 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 25. apríla (TASR) – V priestoroch bývalého židovského starobinca na Hollého ulici v Žiline si vo štvrtok pripomenuli 75. výročie úspešného úteku Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime a ich príchod do Žiliny.Podľa spoluorganizátora podujatia Hynka Bachratého bolo ich svedectvo o hrôzach koncentračného tábora pre miestnych Židov neuveriteľné.povedal Bachratý.Zhruba 130 kilometrov dlhú trasu z koncentračného tábora do slovenskej obce Skalité kopíruje pravidelný pochod Vrba Wetzler Memorial. Zúčastnil sa na ňom aj spoluorganizátor spomienky na príchod Vrbu a Wetzlera do Žiliny Jozef Feiler.vysvetlil.Pripomenul, že Vrba s Wetzlerom skončili v Skalitom u Ondreja Čaneckého, ktorý im podal pomocnú ruku.uviedol Feiler.podotkol Feiler.Pred 75 rokmi sa slovenským židom Rudolfovi Vrbovi a Alfredovi Wetzlerovi podarilo utiecť z hermeticky stráženého nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Podporení odbojovým hnutím v tábore chceli svojím svedectvom zabrániť ďalším deportáciám. Po troch týždňoch na úteku, 25. apríla 1944, prišli do Žiliny, kde bola na základe ich výpovedí spísaná detailná, 32-stranová správa o fungovaní a podstate najväčšieho nacistického tábora smrti.