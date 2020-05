V Cannes budú pomocou kamier monitorovať nosenie rúšok, neporušia ochranu osobných údajov

Softvér neporušuje zákon

Algoritmy do existujúcich systémov

5.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vo francúzskom meste Cannes budú prostredníctvom kamier monitorovať nosenie rúšok a dodržiavanie sociálneho odstupu ľudí. Stane sa tak po tom, ako 11. mája uvoľnia niektoré obmedzenia, ktoré zaviedli v čase pandémie nového koronavírusu.Mesto testuje systém v kamerách nainštalovaných na vonkajších trhoch či v autobusoch. Zatiaľ nie je známe, koľko iných miest zavedie rovnaké opatrenie.Francúzska firma Datakalab vyhlásila, že softvér neporušuje európsky zákon o ochrane údajov. "Žiadne fotografie nebudeme ukladať ani ďalej prenášať, čo zaisťuje ochranu osobných údajov," uviedli zástupcovia spoločnosti, ktorá na projekte spolupracuje s mestskou radnicou. Po celom svete vyvíjajú nové umelé inteligencie s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu. Používanie týchto systémov však vzbudilo množstvo obáv zo zásahu do súkromia.Francúzsky systém automaticky upozorní mestské úrady a políciu, keď spozoruje porušenie pravidiel týkajúcich sa nosenia rúšok alebo sociálneho odstupu. Datakalab, startup založený v roku 2017, zdôraznil, že nepoužíva systém na rozpoznávanie tvárí, keďže neukladá identifikačné dáta. To ho odlišuje od systému, ktorý využívajú v Číne.Predstavitelia firmy potvrdili, že algoritmy môžu použiť v už existujúcich systémoch fungujúcich na verejných priestranstvách, ako napríklad v nemocniciach, staniciach, letiskách či nákupných centrách.Od 11. mája bude nosenie tvárových masiek povinné vo verejnej doprave a na stredných školách. Obchody a tržnice majú právo požiadať zákazníkov, aby si nasadili tvárové masky a mali by sa ubezpečiť, že dodržiavajú odstup minimálne jeden meter. Mesto pritom plánuje distribuovať masky všetkým obyvateľom.