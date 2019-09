V čase incidentu na Obchodnej ulici stanica polície nefungovala

Na Obchodnej ulici v centre Bratislavy vo štvrtok 22. augusta 2019 oficiálne otvorili novú stanicu mestskej polície (MsP). Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Na Obchodnej ulici v centre Bratislavy došlo v pondelok (2. 9.) krátko po 22.00 h k násilnému incidentu, pri ktorom mal 17-ročný mladík napadnúť 29-ročného muža. Na mieste zasahovali ako prví štátni policajti. Konflikt sa pritom odohral pod jednou z bezpečnostných kamier a v blízkosti novootvorenej stanice mestskej polície. Hlavné mesto pre TASR vysvetlilo, že nočná prevádzka tejto stanice zatiaľ funguje iba v najexponovanejšom čase od štvrtka do nedele a rovnako aj zásahová jednotka mestskej polície (MsP).povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla. Mesto preto spúšťa väčšiu náborovú kampaň na mestských policajtov a do konca roka chce ich počet podstatnejšie zvýšiť. "podotkol Bubla.Zároveň vysvetlil, že štátni policajti boli na mieste pondelkového incidentu na Obchodnej prví na základe oznámenia na linku štátnej polície. "" poznamenal hovorca.Na Obchodnej ulici, v objekte bývalej kaviarne, otvorili 22. augusta novú stanicu mestskej polície. V jej klientskom centre môžu ľudia od 9.00 do 18.00 h nahlásiť podnety o protiprávnom konaní a tiež informovať sa o práci polície. V prípade núdze tam taktiež nájdu bezpečie. Na stanici bude pôsobiť aj tím špeciálnej zásahovej jednotky, ktorý bude pripravený na okamžitú akciu. Zásahová jednotka bude v lokalite pôsobiť predovšetkým počas nočných hodín od štvrtka do soboty medzi 19.00 a 7.00 h.Zriadenie stanice bolo reakciou na fakt, že ulica patrí medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave a v posledných rokoch je spájaná s negatívnymi spoločenskými prejavmi, vrátane násilností s tragickými následkami.V roku 2018 na neďalekom mieste napadol neprávoplatne odsúdený Juraj H. Filipínca Henryho Acordu. Ten na následky svojich poranení neskôr v nemocnici zomrel.