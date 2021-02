V Čechách chcú zaviesť trojtýždňové tvrdé opatrenia proti koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Česká vláda zvažuje zavedenie tvrdých protipandemických opatrení na tri týždne. Podľa informácií TV Nova, ktorá o tom informuje na svojej webstránke, by krajinu mohlo čakať zatvorenie obchodov, služieb i škôl alebo obmedzenie pohybu. Vláda opatrenia prerokuje na večernom stretnutí.Podľa informácií TV Nova by sa mali úplne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a obchody, okrem predajní s potravinami a liekmi. Ľudia sa budú môcť pohybovať len v okruhu 20 kilometrov od domova s výnimkou ciest do práce a k lekárovi.Kabinet tiež zvažuje zákaz cestovania, povinné nosenie respirátorov FFP2 všade, vrátane práce a pohybu na ulici, a povinné testovanie na koronavírus vo firmách.Premiér Andrej Babiš hovoril o nutnosti sprísnenia opatrení už v stredu predpoludním. „Je nutné to urobiť, v opačnom prípade by v nemocniciach vznikla úplná katastrofa. Takú situáciu sme tu ešte nemali,“ vyjadril sa.