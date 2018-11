V centre Nitry majú pribudnúť prístupové body do bezplatnej wifi siete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková

Nitra 14. novembra (TASR) – V centre Nitry by v budúcnosti mali pribudnúť nové prístupové body do wifi siete, ktoré umožnia bezplatné pripojenie na internet. Radnica ich chce budovať v rámci projektu NITRA – Wifi pre Teba.Mesto sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške 15.000 eur, za ktorý chce nakúpiť predovšetkým technické zariadenia a potrebný softvér. "Projekt je súčasťou budovania regionálnych sietí, ktoré budú otvorené pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100-percentného pokrytia s pripojením 30Mbit/s," informoval magistrát.V prípade, že mesto bude so svojím projektom úspešné, začne budovať prístupové body wifi siete predovšetkým na miestach komunitného života. "Poskytne sa tak bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu. Projekt by mal pokryť podľa technických parametrov vybrané lokality, primárne centrum mesta," upozornil magistrát.